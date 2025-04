Read Full Article

How to Impress a Girl on Chat: Tips and Tricks?: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾರೆ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆದ್ರೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಶ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್‍ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹುಡುಗೀರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ.

ಚಾಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಟ್ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ. ಹುಡುಗಿ ಬೋರ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ. ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗೀರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ

ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್‍ನಿಂದ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದ ವರ್ತನೆ ಇರಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವ್ಯಾರೋ ಅದೇ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬೇಡ.. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂಬ್ತಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು

ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿ.

ಅವ್ರನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಡಿ

ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ.

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಹುಡುಗ್ರು ಹುಡುಗೀರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಏನು ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ.

