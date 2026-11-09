ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಈ 4 ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಜನ ಲಾಂಡ್ರಿಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತಾಜಾ ವಾಸನೆ ಬದಲು, ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಗೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಳೆಯಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಷಿನ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಸೋಪ್, ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಂತ್ರದ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿನಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ರಬ್ಬರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ!
ಮುಂಭಾಗದ ಲೋಡ್ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಪಟ್ಟಿ ನೀರು, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಅಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ದುರ್ವಾಸನೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲು ಮಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ರಬ್ಬರ್ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ, ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಚ್ಚು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ!
ಮಷಿನ್ನ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶವು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಯಂತ್ರದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ಮರಯಬೇಡಿ.
ಮಷಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ!
ಪದೇ ಪದೇ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೊಳೆವ ಯಂತ್ರದ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಹ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡ್ರಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಯಂತ್ರದ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಂತ್ರದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಒಣಗಿಸಿ ಇರಿಸಿ!
ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ತೊಳೆಯುವ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಂತ್ರದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮುಂಭಾಗದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಡಿ ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ!
ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತೊಳೆಯುವ ನಂತರ ಲಾಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಯಂತ್ರವು ಒಣಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಕೊಳಕು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಸಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.