ಮಂದವಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಚರ್ಮವು ಮಂದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ? ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಪವಾಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕಿತ್ತಳೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಕಿತ್ತಳೆಯಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಖದ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಎರಡು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
ಒಂದು ಚಮಚ ರೋಸ್ ವಾಟರ್
ಒಂದು ಚಮಚ ಗ್ಲಿಸರಿನ್
ಒಂದು ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಎರಡು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಚಮಚ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೋಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫೇಸ್ ಸೀರಮ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫೇಸ್ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿ:
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫೇಸ್ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಳಪನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಹೊಳಪನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.