ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, “ನೀನು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ” ಎಂಬ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಪರಿಚಯ 1995ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.
‘ನೀನು ಇರುವ ಜಾಗವೇ ನನಗೆ ಮನೆ’ – ಅಂಜಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರನ್, ನೂರಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಸಚಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಜಲಿಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ
ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನೀನು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಂಜಲಿ!” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಅವರ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜನಿಗೆ ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ
ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಚಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ಅಂಜಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಅಂಜಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಜೇಯ 119 ರನ್ಗಳ ಶತಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವೂ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳಾಚೆಗಿನ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ
ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ 1995ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ಅವರ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.