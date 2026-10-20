ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಮಾನ, ಮೋಸದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಮಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆರ್ಬಿಐ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
Gold Loan: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಗೆ ಎಂಥಾ ಚಿನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು (NBFC) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಂಗುರ, ಚೈನ್, ಬಳೆಗಳಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವುಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗಳ ಕಥೆ ಬೇರೆ. ಇವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ?
ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಮಾನ: ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯಾರು ಮಾರಿದ್ದು? ಬಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೋಸ ತಡೆಯಲು: ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡದೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬರೀ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ಕತ್ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮುದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಡವೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್; ಅಡಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನವೇ ಇದ್ದರೂ, ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಡವೆಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಎಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಲ್ ಇದ್ದರೂ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಒಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಡಮಾನ ಇಡುವ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ, ಶುದ್ಧತೆ, ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಆರ್ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ, ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಿಸ್ಕತ್ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವರು ಬಿಸ್ಕತ್ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು? ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಿಲ್, ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಮೋಸದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.