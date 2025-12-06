ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬರೋದು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು, ರಜೆ ದಿನವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸ್ವರ್ಗ. ಗಂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಟ್ಟೆ, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಪುರುಷರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಯುವಕರಂತೆ ಕಾಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೆ, ಅನೋನ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ
