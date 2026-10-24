Uses of coconut shells: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಅನುಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ನೂರಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಸಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಚಿಪ್ಪನ್ನು (ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಿಪ್ಪು) ಅನುಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್(ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿ) ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ...
ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಇದ್ದಿಲು (Charcoal) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಸೋಸಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ (Activated Charcoal) ಪುಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ (DIY Charcoal Face Pack)
ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದರೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಸ್ (Blackheads) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮುಖ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮಾಯ (Odor Absorber)
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇದ್ದಿಲಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸದಾ ತಾಜಾವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ (Natural Water Purifier)
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಜಗ್ ಅಥವಾ ಮಡಕೆಯೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಿಲು ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯಲು
ಪೂಜೆಯ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿದರೆ, ಹಳೇ ಪಾತ್ರೆಗಳೂ ಕೂಡ ಹೊಸದರಂತೆ ಪಳಪಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ (Gardening Hack)
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳ ಪಾಟ್ನ (Flower pot) ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸದಾ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲು (Natural Teeth Whitening)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ನುಣ್ಣನೆಯ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು (ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕಲೆಗಳು) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧೂಪ (Chemical-Free Mosquito Repellent)
ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಗೆಯು ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗುವ ಕೆಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ದಾಲ್, ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಂತಹ 'ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್' (Dhungar Method)
ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾ, ಪನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಘಮ ಬರಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪಗೆ ಸುಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ 'ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್' (Dhungar effect) ಸಿಗುತ್ತದೆ!
ಬೂಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಪಾಟಿನ ತೇವಾಂಶ/ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆ (Shoe Deodorizer)
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೂಷ್ಟು ವಾಸನೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೆವರಿನಿಂದ ಬೂಟುಗಳಲ್ಲಿ (Shoes) ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೂಟುಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.