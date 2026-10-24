ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಿಢೀರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಬರಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹2.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಆತಂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
10 ಸಾವಿರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪ್ರಯಾಣ!
ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್ ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅವರಿಗೂ ಇತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೊರೆತು, ಅವರ ಖಾತೆಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷದ ಪಾವತಿ ದೊರೆತದ್ದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು.
ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಫರ್!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ₹1.3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು.
ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್!
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶುಭ್ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ಕಚೇರಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ!
ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್ ಅವರ ಕಥೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಶುಭ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆದಾಯವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಹಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶುಭ್ ಸಾರಂಗ್ ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ: ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.