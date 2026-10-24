ಜೊಹೊ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು, ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷದಿಂದಲ್ಲ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, “ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧದ ದ್ವೇಷದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ
ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಹೊ (Zoho) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಎರಿಕ್ ವೈನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವೆಂಬು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಗಣಿತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಎರಿಕ್ ವೈನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ಅನಗತ್ಯ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು, ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಜನರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
“ನಾನು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ”
ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ವೆಂಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗಳಾಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ಜನರಿಂದಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇಂತಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
“ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ”
ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಬು, ಭಾರತದ ತುರ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವರು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೆಂಬು ಅವರ ಸಂದೇಶವು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.