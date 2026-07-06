ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
ಧೋತಿ ಧರಿಸಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗಿಂತಲೂ ಕಾಲಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರವೇ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನದೇ 3ನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧೋತಿ ಧರಿಸಿ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಹಾಗೂ ಗಜ್ಜೆ (Anklet) ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಗುತ್ತಿ ಧರಿಸಿವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರುವವರೆಗೂ ನಟ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಧೋತಿ-ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ರೂಚ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಅವರ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ, ದಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ. ಆಮಿರ್ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ, ಗಜ್ಜೆಯೇ ವೈರಲ್ ಹೈಲೈಟ್
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಧೋತಿ ಲುಕ್ಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಮತ್ತು ಗಜ್ಜೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಇಂತಹ ಆಭರಣ ಧರಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಆಮಿರ್ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಅವರ ಡಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಮಿರ್ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಮತ್ತು ಗಜ್ಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರು?
ಆಮಿರ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ."
"ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಿರುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್."
"ಗೌರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಡಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್."
"ಧೋತಿ ಲುಕ್ಗೆ ಗಜ್ಜೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ತಂದಿದೆ."
ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್
ಧೋತಿ, ಬರಿಗಾಲು, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ, ಗಜ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಕುರ್ತಾ... ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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