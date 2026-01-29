Jewellery Cleaning At Home: ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಆಭರಣಗಳು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಯ ಅಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅದು ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೌಹಾರುತ್ತೀರಿ. ಹೌದು, ಈಗ ನೀವು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಆಭರಣಗಳು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ.
ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ 2 ಚಮಚ ಟೀ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಟೀ ಪುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ. ಪ್ರತಿ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು 10-12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯಿದ್ರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು
ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.