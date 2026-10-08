ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಸೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ Avenue Supermarts ನಡೆಸುವ ಡಿಮಾರ್ಟ್ (DMart) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಸೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ Avenue Supermarts ನಡೆಸುವ ಡಿಮಾರ್ಟ್ (DMart) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಬದಲು ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಹೋಗಬೇಕು?
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಲಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲು ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳ 15ರಿಂದ 25ರ ನಡುವೆ ಹೋದರೆ?
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ತಿಂಗಳ 15ರಿಂದ 25ರ ನಡುವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 12ರ ನಡುವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ನಡುವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ‘DMart Premia’ ಮತ್ತು ‘HomeSail’ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೊ ಆಫರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾಂಬೊ ಆಫರ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಕಾಂಬೊ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಫರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಬದಲು ಖರ್ಚೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
15-20% ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 20%ರವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಉಳಿತಾಯವು ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಬದಲು, ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ದಿನಸಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.