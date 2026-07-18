Nostradamus 2026 predictions Kannada: ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾದಿ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದ ಇವರು, ಇದೀಗ 2026ನೇ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯಾನಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. 1555ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಉದಯ, ಹಿರೋಷಿಮಾ ಅಣುಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದೀಗ 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
1. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಠಾತ್ ಸಾವು
ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಅಥವಾ ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ (ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಸ್ತು)ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಾದರೂ ದೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಹಾರಾಜ ಅಥವಾ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕನ ಸಾವಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಏಳು ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧ
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಸತತ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮಾಯಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3. ಜೇನುನೊಣಗಳ ನಿಗೂಢ ದಾಳಿ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ 'ಜೇನುನೊಣಗಳ ಗುಂಪು' ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ವಾಕ್ಯವೊಂದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಜೇನುನೊಣ' ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಾರಕ 'ಡ್ರೋನ್ ಸಮೂಹ' (Drone Swarms) ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
4. ರಕ್ತಮಯವಾಗುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನದಿ
ಶಾಂತಿಯ ನಾಡು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಟಿಸಿನೋ ನದಿ ರಕ್ತಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ತಪ್ಪು, ಮಾರಣಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತರ್ಕವಾದಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅತೀ ಹಳೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಮರ್ಶಕರ ವಾದ. ಏನೇ ಇರಲಿ, 2026ರ ಕುರಿತಾದ ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ
ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು (Inquisition) ಅವರನ್ನು ಮಾಟಗಾರ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ (Quatrains), ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆದಿದ್ದರು.