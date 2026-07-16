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- ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡ್ಬೇಡಿ, ಹಣ ಉಳಿಸಲು 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡ್ಬೇಡಿ, ಹಣ ಉಳಿಸಲು 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
Home improvement tips: ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ, ವಾಸ್ತು ದೋಷವೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು! ಹಣದ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ 5 ತಪ್ಪನ್ನ ಇಂದೇ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 5 ಸೂತ್ರ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 5 ಸೂತ್ರ
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಹಣದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಉಳಿಯಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲಿ
1. ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲಿ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಅಗ್ನಿ (ಮಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ನೀರು (ಸಿಂಕ್) ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು - ಆಗ್ನೇಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ
2. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು - ಆಗ್ನೇಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು 'ಅಗ್ನಿ' ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಕೋನದಲ್ಲಿ (South-East) ಇಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು 'ಜಲ' ತತ್ವದ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಲದ ಸಂಘರ್ಷವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
3. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ
3. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಪೂರ್ವ (East) ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
4. ಹಾಳಾದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ
4. ಹಾಳಾದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ
ಒಡೆದ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈಕೊಡುವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು 'ರಾಹು' ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
5. ವೈರ್ಗಳ ಗೋಜಲು ನಿವಾರಿಸಿ
5. ವೈರ್ಗಳ ಗೋಜಲು ನಿವಾರಿಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ವೈರ್ಗಳು ಮನೆಯವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೈರ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸುತ್ತಿಡುವುದರಿಂದ ಯಂತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!
ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!
ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಚಿಮ್ಮಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು.
ಗಟ್ಟಿ ಅರಿಶಿನ: ಒಣ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಜಜ್ಜಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಟು: ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬುವುದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಯಂತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಹುದು.
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್: ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವುದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಮೊಂಡಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾರ್ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ: ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.