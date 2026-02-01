Cheapest gold country: 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜನರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹395000 ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹170000 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ₹156000 ತಲುಪಿತು.
ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಯಾವ ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ?
ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ಹೌದು. ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನವರಿ 30 ರಂದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,905 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 15,078 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 12,317 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪುರುಷರು ಸುಮಾರು 50,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 15,000 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ 22 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ತರಬಹುದು.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ದರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹14,300 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹12,845 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.