Chanakya quotes on fear: “ಭಯ ದೂರವಿರುವವರೆಗಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರ, ಎದುರಾದಾಗ ನಿರ್ದಯ ಪ್ರಹಾರ!” ಇನ್ನೂ ಆಗದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಇಂದೇ ಸೋತುಹೋಗುವ ಮಂದಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಬೋಧಿಸಿದ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪಾಠವಿದು.
"ತಾವದ್ ಭಯಸ್ಯ ಭೇತವ್ಯಂ ಯಾವದ್ ಭಯಮನಾಗತಮ್ |
ಆಗತಂ ತು ಭಯಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಹರ್ತವ್ಯಮಶಂಕಯಾ ||"
"ಭಯವು ದೂರವಿರುವವರೆಗಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಕಣ್ಣೆದುರು ಬಂದು ನಿಂತರೆ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು..." —ಇದು ಶತಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ ಸೂತ್ರ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಭಯಪಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಸೋತುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆದರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುವುದು ‘ಇನ್ನೂ ನಡೆಯದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ!’
“ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ?”
“ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಆಡಿ ನಕ್ಕರೆ?”
"ಎಲ್ಲವೂ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದರೆ?"
ಇಂತಹ ಊಹೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ, ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸೋತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. 'ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್' (ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ) ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
"ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಡಿ, ಭಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ!"
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಂತಗಳಿವೆ:
ಅಪಾಯ ದೂರವಿರುವಾಗ: ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಯೋಜನೆ (Plan) ರೂಪಿಸಿ. ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ: ಒಮ್ಮೆ ಆಪತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ಹಿಂಜರಿಯದೆ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಹೋರಾಡಿ.
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಭಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ!
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದಷ್ಟೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಎದೆಗುಂದದೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಎದುರಿಸಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರ ಮುಂದೆ ‘ಭಯ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!’
ನಾಳೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಪಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಅಸಲಿ ಗುಟ್ಟು.
ಆಧುನಿಕ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯ ಪಡುವ ಶೇಕಡ 85ರಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳು ಕೇವಲ ‘ಕಾಲ್ಪನಿಕ’ (Anticipatory Anxiety). ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಕೇವಲ ಊಹೆಗಳಿಂದ ಭಯಪಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ (Action) ಭಯ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಭಯತೆಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಿಂಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ
"ನಾಭಿಷೇಕೋ ನ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೇ ವನೇ |
ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜಿತಸತ್ತ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತಾ ||"
ಅರ್ಥ: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ರಾಜ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜನಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂದೇಶ: ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಬಂದು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ‘ಭಯ’ವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ!
"ಸೋಲಿಗಿಂತ ‘ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ ಇರುವುದೇ’ ಮಹಾಪಾಪ"
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋರಾಡಿ ಸೋಲುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರುವುದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನ.
ಬಿದ್ದವನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೀಳುವ ಭಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಇಡದವನು ಎಂದಿಗೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಾರ.
ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಲು!