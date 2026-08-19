ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹40,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಚಾಲಕನ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯದ ವಿವರ ಕೇಳಿ ಆತನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹80,000 ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಓಲಾ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹40,000 ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹80,000 ಸೇರಿ ಆತನ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಓಲಾ ಚಾಲಕನಾದ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಜಾಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಅನೇಕರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲನೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಓಲಾ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪ್ರಥಮ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. "ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಥಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ, "ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ
ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ₹40,000ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಚಾಲಕ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, ಇದು ₹40,000 ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಉತ್ತರದ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕನ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ₹80 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ
ಚಾಲಕನ ಬಳಿ ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆತನೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಫ್ಲಾಟ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹80,000 ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ:
ಓಲಾ ಚಾಲನೆಯಿಂದ: ಸುಮಾರು ₹40,000
ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ: ಸುಮಾರು ₹80,000
ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ: ಸುಮಾರು ₹1.2 ಲಕ್ಷ
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ್ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಚಾಲಕನ ₹40,000 ಆದಾಯವನ್ನೇ ಆತನ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವೇ ಆತನ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ₹40,000 ಕೆಲಸವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವನ ಅಡ್ಡ ಆದಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಥಮ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರನೋಟ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಳೆಯಬೇಡಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿ, ಚೂಪಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೈ-ಫೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹೊರನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಾಣದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.