ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಇಟ್ಟ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭ್ರೂಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಾವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲ ದಾಖಲಿತ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಇಟ್ಟ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭ್ರೂಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಾವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲ ದಾಖಲಿತ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮರಿ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು, ಮೂರು ಮರಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಕಾಡು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಳಗೆ ಅವಳಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ಭ್ರೂಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಬಿಗ್ ಸೈಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಭ್ರೂಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಾಖಲಿತ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇಟ್ಟ 37 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಚ್ಚರಿ!
2024ರ ಮೇ 17ರಂದು ರೇಡಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಬರ್ಮೀಸ್ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಒಟ್ಟು 37 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ 37 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 32 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭ್ರೂಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಐದು ಭ್ರೂಣಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು.
ಈ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ 'Ecology and Evolution' ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಗಳು!
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 'ಎಗ್ ಎ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯ (Yolk) ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೀಳು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಎರಡು ಭ್ರೂಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಒಂದು ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಸಹಜತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಮತ್ತೊಂದು ಭ್ರೂಣದ ದೇಹದ ರಚನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಾಂಗಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭ್ರೂಣಗಳು!
ಎರಡನೇ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 'ಎಗ್ ಬಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಮೂರು ಭ್ರೂಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಮೂರು ಭ್ರೂಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಭ್ರೂಣಗಳು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ಭ್ರೂಣ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು.
ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭ್ರೂಣದ ತೂಕ ಕೇವಲ 5.6 ಗ್ರಾಂ ಇತ್ತು. ಅದರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗವೂ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂರು ಭ್ರೂಣಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಮೂರು ಭ್ರೂಣಗಳೂ ಒಂದೇ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ, ತ್ರಿವಳಿ ಮರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ಮೊನೋಜೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ (Monozygotic Twinning): ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಅಂಡಾಣು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭ್ರೂಣಗಳಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಅವಳಿ ಭ್ರೂಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಡೈಜೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ (Dizygotic Twinning): ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಫಲವತ್ತಾಗಿ, ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಭ್ರೂಣಗಳು ಒಂದೇ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇದು ಮೊನೋಜೈಗೋಟಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭ್ರೂಣಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಏಕೆ ಅಪರೂಪ?
ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಆಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಸರೀಸೃಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಲವು ಭ್ರೂಣಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಭ್ರೂಣಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ಭ್ರೂಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಬ್ಬಾವು 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ 19 ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾಗದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬಹು ಭ್ರೂಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಐದು ಭ್ರೂಣಗಳೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ!
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಐದೂ ಭ್ರೂಣಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಭ್ರೂಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.