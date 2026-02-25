Body Glitter Spray ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶೈನಿಂಗ್! ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ 'ಬಾಡಿ ಗ್ಲಿಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ'ದ್ದೇ ಹವಾ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ 'ಬಾಡಿ ಗ್ಲಿಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ'. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳಪು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ Gen Z ಹುಡುಗಿಯರಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು 'ಡ್ರೀಮಿ' ಲುಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಾಕು.
ಏನಿದು ಬಾಡಿ ಗ್ಲಿಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ?
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋ ಕೊಡೋಕೆ ಈ ಬಾಡಿ ಗ್ಲಿಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯೋ ಕಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಭುಜ, ಕತ್ತು, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೈ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಲಾಗರ್ಗಳು ಇದನ್ನ 'ಗ್ಲೋ ಅಪ್' ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಹೈಪ್?
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗೋಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ:
ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್: ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 'ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನರ್ಜಿ' ಬಂದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪಾರ್ಟಿ ವೈಬ್: ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಸ್ಟ್-ಹ್ಯಾವ್ ಐಟಂ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಾಗ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಜಾಗಗಳು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಲುಕ್: ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ.
ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ಮೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 15-20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 'ಶೈನಿ ಫಿನಿಶ್' ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯೋದನ್ನ ಮರೀಬೇಡಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಂತೆ, ಗ್ಲಿಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸೇಫ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರು, ಮೊದಲು ಕೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇರೋ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇನೂ ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ.