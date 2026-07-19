18 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೋ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮೂತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಹೊಸ ಕೋತಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. Rare orange mouthed monkey is a new primate species from Africa
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ (DR Congo) ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರೈಮೇಟ್ (Primate) ಜಾತಿಯ ಕೋತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ತುಟಿಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಖದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಘರ್ಜನೆ-ಮೂಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕೋತಿ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
2008ರ ಒಂದು ಫೋಟೋದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ
ಈ ಕೋತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಸುಕಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕೋತಿ ಜಾತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪವೇ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜಾತಿಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳ ವರ್ತನೆ, ಅವುಗಳ ಕೂಗು, ದೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಾಸಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕೋತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಈ ಹೊಸ ಕೋತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ:
- ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತುಟಿಗಳು.
- ಕಪ್ಪು-ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಖದ ವಿನ್ಯಾಸ.
- ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಸ್ವಭಾವ.
- ದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸುವ ಘರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮೂಸುವ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ.
- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಣಿ.
ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು
ಈ ಹೊಸ ಕೋತಿಗೆ Colobus congoensis ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗೋ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಈ ಕೋತಿಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಈಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕೋತಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಪರಿಚಿತ ಜೀವಿಗಳು ಅಡಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಡಿಎನ್ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಳಿವಿನ ಭೀತಿ
ಈ ಸಂತಸದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಕೋತಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಅಕ್ರಮ ಮರಕಡಿಯುವುದು, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಕೋತಿಯ ವಾಸಸ್ಥಳ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ
- ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಜಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ:
- ಕಾಂಗೋ ಮಳೆಕಾಡುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ,
- ಅಕ್ರಮ ಬೇಟೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ,
- ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ,
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ,
- ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ