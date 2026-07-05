ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ 1BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವಾಗಿತ್ತು. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಇದ್ದರೂ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಾರದೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಖರೀದಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ್ದನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು ಹಲವರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆಯನ್ನೇಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು 1BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರುಮಾರಾಟದ ಹಣದ ಚಿಂತೆಯಾಗಿರದೇ, ಆ ಬಗೆಗಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರದೇ ಹೇಗೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು
'ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಿನ ಈಡೇರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿರುವ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದಿದವರು, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕೇ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. "ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ 1BHK ಅನ್ನು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ 1 BHK ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಸದಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದುವುದು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುವ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ
"ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ; ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆ ಇದು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು "ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಟಿವಿ, ಸರಿಯಾದ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹ್ಯಾಮಕ್, ಕಾಫಿ ಕಾರ್ನರ್, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸೋಫಾ" ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು 2BHK ಅಥವಾ 3BHK ಅನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಖರೀದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಖರೀದಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಖರೀದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ." ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, "ಒಂದು ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ." ಮೂರನೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದರು, "1 BHK ಗೆ ₹80 ಲಕ್ಷ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ." ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ."