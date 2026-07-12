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- ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಮದುವೆ; 16 ವರ್ಷದ Age Gap ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ Singer Raghu Dixit
ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಮದುವೆ; 16 ವರ್ಷದ Age Gap ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ Singer Raghu Dixit
ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆಗ ರಘುಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೆ, ವಾರಿಜಾಶ್ರೀಗೆ 34 ಆಗಿತ್ತು. 16 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ‘ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್’ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಗೀತವೇ ಲೋಕ
“ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಗ್ತೀವಿ, ಸಂಗೀತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ” ಎಂದು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ
"ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತಕಾರ್ತಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು, ಇದೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
"ನಮಗೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುವುದು? ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮದುವೆ ಆದೆವು
"ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನೋದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯ, ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುಲರ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಧರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವ ಗಾಸಿಪ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಾರಿ ಜೊತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಜರ್ನಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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