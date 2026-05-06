Tips and Tricks: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ, ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ, ಕಲೆ ಇರುವ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಲೆ ರಹಿತ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹಳೆಯ, ಕಲೆ ಹಿಡಿದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಸುಟ್ಟ ಗುರುತುಗಳು ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತವೆ.. ಈ ಗುರುತುಗಳು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಮೊಂಡುತನದ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅದನ್ನು ಚಾಕು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೇಪನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೊಣ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು:
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು: ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್: ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ
- ಮೊದಲು, ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ.
- ಈಗ, ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ತುಂಡನ್ನು ಹರಡಿ.
- ಫಾಯಿಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹರಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ.
ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಬಿಸಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳು ಮೃದುವಾದ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶಾಖವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅನ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒರೆಸಿ ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಳಕು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ!