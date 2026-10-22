ಸರಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೈಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಪೂರ್ಣ. ಸಾರು, ಪಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜೀರಿಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಜೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತಲು ಯಾವ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ?
ಜೀರಿಗೆ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೀಜಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಸಿದ್ಧತೆ
ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ. 50 ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಶೇ. 50 ವರ್ಮಿಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಮಿಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ರಂಧ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಕುಂಡದಲ್ಲೇ ನಿಂತರೆ ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಾರದು. ಬಳಿಕ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹರಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ?
ಬಿತ್ತಿದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿ ಹವಾಮಾನ, ಬೀಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜೀರಿಗೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಇಳುವರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.