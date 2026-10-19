ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಹೇಗಿಡಬೇಕು? ನೋಡಿ..
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಶುಂಠಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ 5 ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿವೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು.
1. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಂಪು ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ, ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
3. ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತರಕಾರಿ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೇಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಕಾಗದದ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಹರಿಯುವ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ
ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಣಗಿಸಿ, ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಗದದೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಾಜಾವಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
5. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಿ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಸಭರಿತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಮರೆಯಬೇಡಿ!
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಹರಿಯುವ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತರಕಾರಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತಾಜಾತನ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.