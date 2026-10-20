ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಳತೆ ಚಮಚಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಡಿಸೈನರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘Shark Tank USA’ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.9 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಳತೆ ಚಮಚಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಡಿಸೈನರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘Shark Tank USA’ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.9 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಚಮಚಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ರಾಹುಲ್, ಮಡಚಬಹುದಾದ ಅಳತೆ ಚಮಚವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ‘Shark Tank USA’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಪನೆ!
ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ (NID) ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಚಮಚದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಹುತೇಕ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಳತೆ ಚಮಚವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಚಮಚವನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಡಚಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಒಂದು ಹಂತವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.
ಏನಿದು ‘Polygons’ ವಿಶೇಷತೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತೆ ಚಮಚಗಳ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಹಲವು ಚಮಚಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟರೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ‘Polygons’ ಎರಡು ಮಡಚಬಹುದಾದ ಅಳತೆ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಮಚವನ್ನು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಚಮಚದ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಡಚಿದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಳತೆಯ ಆಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಳಸದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮಡಚಿಡಬಹುದು. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಮಚದ ದಪ್ಪ ಕೇವಲ 2.8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲೆಯ ತತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನಿಯೋಡಿಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
Shark Tank USA ನಲ್ಲಿ ₹2.9 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ!
ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ Polygons ಉತ್ಪನ್ನವು ‘Shark Tank USA’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 18ನೇ ಸೀಸನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮಿಂಡಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅತಿಥಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಸರಳತೆ, ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಅನುಕೂಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮಿಂಡಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಲೋರಿ ಗ್ರೀನರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಹುಲ್ಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹2.9 ಕೋಟಿ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಪಾಲಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಸಲಹಾ ಪಾಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸೇರಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲ, 35 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳೇ (3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್), ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹29 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶ
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.