ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಡಕೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮಡಕೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಮಡಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 12-15 ಇಂಚು ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲವಿರುವ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮಡಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಪೋಷಕಾಂಶ-ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಬೀಜದಿಂದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು
ಉತ್ತಮ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಬಲವಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು.
ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಸ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ನೆರಳು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನೀರುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಬೇರು ಕೊಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಂದು ಕೋಲು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಬಳಸಿ.
ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು?
ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಯಾ ವಿಧದ ಮಾಗಿದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿರುವಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವು ಹೊಸ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ತಾಜಾ ರುಚಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು.