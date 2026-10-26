ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ನಿಂಬೆ, ವಿನೆಗರ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ಎನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿಯ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಅಂಗಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆಮರಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಳುಂ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಊರ ಮಂಗಗಳಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೇ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ. ಏನೇ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು, ಗನ್ ತೋರಿಸಿ, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು.... ಹೀಗೆ ಏನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ. ಬಳಿಕ ನಮಗೇ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದು ಅಣಕಿಸುತ್ತಾ ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬಾರಲೇ, ಹೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಗುರ್ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬೆದರಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮಂಗಗಳು
ಹೀಗೆ ಮಂಗಗಳ ಭಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಮಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಚೇಷ್ಟೆಯವು. ಒಂದು ಮಂಗವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಗಳು ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮಂಗಗಳು ಯಾವ ವಾಸನೆಗೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಂಗಗಳು ಯಾವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ?
ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಕೋತಿಗಳು ವಾಸನೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕಟುವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೋತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ
ಮಂಗಗಳು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರಸವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ
ಮಂಗಗಳು ವಿನೆಗರ್ನ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಂಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯು ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳವು ಮಂಗಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಪೂರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ; ಅದರ ಪರಿಮಳವು ಮಂಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.