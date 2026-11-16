ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಹಿ-ಲೇಪಿತ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ನಿವಾರಕಗಳು, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ವೈರಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಚೆಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಲೈಟ್ ಕೆಡಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಚೂರುಚೂರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೂರುಗಳು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈರಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಇಲಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇಂದು ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜತನದಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಲಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಏಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲಿಗಳು ಕಾರ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ?
ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ತಮ್ಮ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಇಲಿಗಳು ರಬ್ಬರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಫೋಮ್ನಂತಹ ಬಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗಿಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುವ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಿನ ವೈಯರ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ!
ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ವೈರಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಹೇಗೆ
ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವೈರಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಐದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.
1. ಕಹಿ-ಲೇಪಿತ ಇಲಿ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು
ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಲಿಗಳ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ; ಅವು ಡೆನಾಟೋನಿಯಮ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ (ಇದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ) ನಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಕಹಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ರಬ್ಬರ್ ಮೆದುಗೊಳವೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಸರಂಜಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅದೃಶ್ಯ, ಜಿಗುಟಾದ ಲೇಪನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಲಿ ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕ್ಷಣ, ತೀವ್ರವಾದ ಕಹಿಯು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಎಂಜಿನ್ ಬೇ ಅನ್ನು ಡ್ರೈ-ವಾಶ್ ಅಥವಾ ನೀರಿಲ್ಲದ ಫೋಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಂಜಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು, ಫೈರ್ವಾಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಕಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ.
2. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ದೀಪಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇಲಿಗಳ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರೋಧಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ 12V ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಅವು ಮಾನವರು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 kHz ಮತ್ತು 65 kHz ನಡುವೆ) ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದಂಶಕಗಳಿಗೆ ಕಿವುಡಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇಲಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಘಟಕಗಳು ಮಿನುಗುವ LED ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಓಡಾಡುವ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಹಠಾತ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಎಂಜಿನ್ ಬೇಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬೇರೆಡೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ 12V ಬ್ಯಾಟರಿ 11.8V ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿವಾರಕವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಭೌತಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್ ಮೆಶ್
ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಲಿಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೌಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯ ಸ್ನಾರ್ಕೆಲ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಒಳಗಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಅವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು, ಗಾಳಿಯ ನಾಳ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈರಿಂಗ್ ಸರಂಜಾಮುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗಿಯುತ್ತವೆ; ಇವೆಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಎಸಿ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್ ಮೆಶ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರ್ಯಾಟ್ ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಜಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಈಗ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸನ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್, ಲೇಸರ್-ಕಟ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಶ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.
4. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕಗಳು: ತಂಬಾಕು ಪೌಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಕಚ್ಚಾ ತಂಬಾಕು ಎಲೆಗಳು: ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಟ್ರೇ ಬಳಿ ಕಚ್ಚಾ, ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ತಂಬಾಕು ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಸರಂಧ್ರ ಬಟ್ಟೆಯ ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಟುವಾದ ನಿಕೋಟಿನ್ ವಾಸನೆಯು ದಂಶಕಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನ ಕುಹರದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾ ಸಾರಭೂತ ತೈಲ: ಶುದ್ಧ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯು ಇಲಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡದ ಬಲವಾದ ಮೆಂಥಾಲ್ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ; ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಆಹಾರ ಇಡಬೇಡಿ
ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ: ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಅರ್ಧ ತಿಂದ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹಸಿದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ನೆಲದ ಚಾಪೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಬಳಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ತೆರೆದ ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಒಳಚರಂಡಿ ಗಟಾರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಂಶಕಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತೆರೆದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವಾಸನೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ: ಇಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಫೆರೋಮೋನ್ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಮಳದ ಹಾದಿಗಳು ಇತರ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇಲಿ ಜಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಯಾವ ಇಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳ ಬಳಿ ತೆರೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಧಾನ: ಎಲ್ಲಾ ವೈರಿಂಗ್ ಲೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಿ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬಾನೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಮೀಸಲಾದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಎಸಿ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.