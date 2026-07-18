Monsoon Gardening: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ 7 ಒಳಾಂಗಣ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ! ಏನದು?
Monsoon Gardening: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ನೀರು ಗಿಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ 7 ಒಳಾಂಗಣ ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸರಿಯಾದ ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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Image Credit : pinterest
Snake Plant
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗಿಡವಾದರೂ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ನೀರು ಹಾಕಿ.
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Image Credit : Gemini AI
Money Plant
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಿ. ಬೇರಿನ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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Image Credit : Freepik
ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ
ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ ಗಿಡಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
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Image Credit : Getty
ಆಲೂವೆರಾ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಿಡವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ.
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Image Credit : freepik
ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫಂಗಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
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Image Credit : chat gpt
ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
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Image Credit : pinterest
Rubber Plant
ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ಸದಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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