How to soak dry peas fast: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಟಾಣಿ ನೆನೆಸುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ! ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಒಣ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿಡೀರನೆ ಪಲಾವ್, ಕುರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಉಪ್ಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಟಾಣಿ ನೆನೆಸಲು ಮರೆತಿರುವುದು ನೆನಪಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಣ ಬಟಾಣಿ ನೆನೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಒಣ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಿಡೀರ್ ಬಟಾಣಿ ನೆನೆಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ
ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಣ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಕಾಳುಗಳು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 2.5 ಕಪ್) ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 2: ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ತೆಗೆಯಿರಿ
10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿ (ಬಸಿದು) ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 3: ಬಿಸಿನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (Hot Water Trick)
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ನೀರು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕುದಿಯುವ ನೀರಲ್ಲ). ಈ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಟಾಣಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು (ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು) ಸುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 4: 1 ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ
ಬಿಸಿನೀರು ಸುರಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ.
ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಬಟಾಣಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಹಬೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿದಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯಂತೆ ಬಳಕೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ! ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ಮಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
1. ಹಾಟ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಟ್ರಿಕ್ (ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು)
ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಬಟಾಣಿ ನೆನೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ಇಡುವ ಹಾಟ್ಬಾಕ್ಸ್ (Casserole) ಅಥವಾ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ (Thermos Flask) ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಶಾಖ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಒಳಗೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಬಟಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ!
2. ಬಟಾಣಿ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲು 'ಸಕ್ಕರೆ ಟ್ರಿಕ್'
ಒಣ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯಂತೆಯೇ ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಲು, ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ನೆನೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
3. ಬೇಯಿಸುವಾಗ 'ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ' (ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ)
ದಿಡೀರನೆ ನೆನೆಸಿದ ಬಟಾಣಿ ಬೇಗನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ 2 ಸೀಟಿ ಕೂಗಿಸಿ. ಬಟಾಣಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
4. ಮನೆಯಲ್ಲೇ 'ಫ್ರೋಜನ್ ಬಟಾಣಿ' ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಟಿಪ್
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ (Ziploc) ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹಾಳಾಗದೆ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.