ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಜಿಐ-ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಮನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.22): ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮೂರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (MTs) GI-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಓಮನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ದುಬೈಗೆ ಜಿಐ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ 3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇಂಡಿ ಲೈಮ್ ಅನ್ನು (ಭಾರತೀಯ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓಮನ್ಗೆ ಈ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಯುಎಇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದುಬೈಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ 350 ಕೆಜಿ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12.35 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ (ಸಿಇಪಿಎ) / ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಮನ್ಗೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಮಾನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಐ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಗಣೆಯು ಬಲವರ್ಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜಿಐ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ರಫ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ APEDA
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (APEDA) GI-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಚಾರ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಫೈಟೊಸಾನಿಟರಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯಪುರದಿಂದ GI-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆಯ ರಫ್ತು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ GI ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಆದಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಐ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕೃಷಿ-ರಫ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.