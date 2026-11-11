Vandana Rai Karkala: ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಂದನಾ ರೈ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಆಯ್ದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ರೈ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಂದನಾ ರೈ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರು ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ವಂದನಾ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂತಸ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಟೀಚರ್ ವಂದನಾ ರೈ ಕಾರ್ಕಳ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ವಂದನಾ ರೈ, "ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಸೃಜನಶೀಲ, ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಆಯ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸುಂದರ ತಾಣವೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಕಾತರ, ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ "ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ಪಯಣ ಈಗ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹಾರೈಸಿ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಂದನಾ ರೈ ಅವರ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.