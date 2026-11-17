ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ₹10 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ 'ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ' ಮತ್ತು ಜೋಡಿಗೆ ₹8 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ 'ಪುಂಗನೂರು ಮಿನೇಚರ್' ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.17): ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಜಿಕೆವಿಕೆ (GKVK) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಕೃಷಿ ಮೇಳ’ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳು ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ‘ಪುಂಗನೂರು ಮಿನೇಚರ್’ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರದ ಮೈಬಣ್ಣದ ‘ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ’ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಹಸುಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
₹10 ಲಕ್ಷ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ‘ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ’ ಹಸು!
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ‘ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ’ ಹಸು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸು, ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕೋಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಲದ ತುದಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಭಾಗವಾದರೂ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ‘ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ’ ಹಸು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಲ, ಕಾಲಿನ ಗೊರಸು, ತಲೆ, ಕೊಂಬು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಂದು (ಬಂಗಾರದ) ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಲೀಕ, ಬೇಗೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, "ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪುಂಗನೂರಿನ ‘ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ’ ಹಸುಗಳು ಸುಮಾರು 10 ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇದನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಡಿಗೆ ₹8 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪುಂಗನೂರು ಮಿನೇಚರ್ (ಗಿಡ್ಡ) ಹಸು!
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಪುಂಗನೂರು ಮಿನೇಚರ್ (ಗಿಡ್ಡ) ತಳಿಯ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಹಸುಗಳು ನೋಡುಗರ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ಹಸುಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. "ಈ ಪುಂಗನೂರು ಮಿನೇಚರ್ ತಳಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
5,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಗಿರ್ ಹಸು: ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ₹3,000!
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಭಾವನಗರ, ಜುನಾಘಡ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ 'ಗಿರ್' ತಳಿಯ ಹಸುವನ್ನೂ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿರ್ ಹಸು ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಹಸುಗಳು ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.