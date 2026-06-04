ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ 4.40 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹770.71 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು (SWR) ಮೇ 2026 ರ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿದ್ದ 4.22 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (MT) ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.3 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ 4.40 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಮೂಲ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಲೋಡಿಂಗ್ (Originating Freight Loading) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CPRO) ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೇ 2008 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ 4.25 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ನ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರಕು ಆಧಾರಿತ ವಿವರಗಳು
ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2,275 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ (ದಿನಕ್ಕೆ 2,193 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು) ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 3.7 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು: ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯು 1.766 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, 0.921 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು 0.108 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆರ್ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ (RMWP/RMSP) ಸರಕನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲೋಡಿಂಗ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ 0.76 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 0.93 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 23.3 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಟೇನರ್ ಸಂಚಾರ: ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 0.07 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಿಂದ 0.09 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇ. 16.9 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇತರ ಸರಕುಗಳು (BOG) ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ: ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ (BOG) ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 0.14 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಿಂದ 0.22 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ (ಶೇ. 56.3 ರಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ) ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 0.022 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿವರ
ಮೇ 2026 ರ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹770.71 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
1. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದ ಗಳಿಕೆ:
ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗವು ಸಿಂಹಪಾಲು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16.36 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ₹302.34 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.72 ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 21.37 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಮೇ 2026 ರ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯದ ವಿಂಗಡಣೆ:
- ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯ: ₹425.67 ಕೋಟಿ
- ಇತರ ಕೋಚಿಂಗ್/ತರಬೇತಿ ಆದಾಯ: ₹26.10 ಕೋಟಿ
- ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆದಾಯ: ₹13.82 ಕೋಟಿ
- ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ (ದಂಡ) ಆದಾಯ: ₹5.53 ಕೋಟಿ
- ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆದಾಯ: ₹22.30 ಕೋಟಿ
ಚಾಲ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ (ಮೇ 2026 ರವರೆಗೆ)
ಪ್ರಸಕ್ತ 2026-27 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಿಂದ ಮೇ 2026 ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,481.46 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವು ಶೇ. 16.2 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ₹609.68 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ (Freight) ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವು ₹782.92 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಇತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಾಯದಿಂದ ₹54.75 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹34.11 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದೆ.