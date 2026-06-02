ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯು ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಈ ರೈಲು, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯು (Western Railway) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ "ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್" ರೈಲನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಶ್ವತ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯ (Bi-weekly) ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ರೈಲಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಕಾಯಂ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 3, 2026 ರಿಂದ ಈ ರೈಲು ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Train Timings & Schedule)
ಈ ರೈಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಸೂರತ್ನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 19057) ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆ ಜೂನ್ 03, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸೂರತ್ಗೆ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 19058) ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣವು ಜೂನ್ 04, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು (Stoppages & Route)
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗ: ಸೂರತ್, ಉದ್ನಾ, ವಲ್ಸಾದ್, ವಾಪಿ, ಪಾಲ್ಘರ್, ವಸಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಭಿವಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪನ್ವೇಲ್, ಪೆನ್, ರೋಹಾ, ಮಂಗಾಂವ್, ಖೇಡ್, ಚಿಪ್ಲುನ್, ಸವಾರ್ದಾ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ರತ್ನಗಿರಿ, ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವೈಭವ್ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕಂಕವ್ಲಿ, ಕುಡಾಲ್, ಸಾವಂತವಾಡಿ ರಸ್ತೆ.
ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ: ಕರ್ಮಾಲಿ, ಥಿವಿಮ್, ಕಾರವಾರ, ಗೋಕರ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಟಾ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಭಟ್ಕಳ.
ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗ: ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬೈಂದೂರು (ಕೊಲ್ಲೂರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ), ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಏನು?
ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಮುಕ್ತಿ: ಇದುವರೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಕಾಯಂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜನದಟ್ಟಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಇತರ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರುವ ಭಾರಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ರೈಲು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.