ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮನಸ್ವಿ ಹೆಗಡೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮನಸ್ವಿ ಹೆಗಡೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸೋಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಸ್ವಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 'ಜೆಲೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲಬ್ ಮಹೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆತ
ಮನಸ್ವಿ ಹೆಗಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಹೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ 2020ರ ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮನಸ್ವಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
₹24 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಮನಸ್ವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹24 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವೆಚ್ಚವೂ ಸೇರಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಇವರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು, ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ₹17ರಿಂದ ₹18 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಘಟಕದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು 25 ಕೆ.ಜಿ. ಅಣಬೆಗಳಾಗಿದೆ.
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್, ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ
ಮನಸ್ವಿ ಅವರ ಕೃಷಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳೊಳಗೆ ಮೈಸಿಲಿಯಂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ 'X' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಅಣಬೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ರ್ಯಾಕ್ ಬದಲು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವಿಧಾನ
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮನಸ್ವಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಗ್ಗಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಜಾಗದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
55 ದಿನಗಳ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಚಕ್ರ
ಮನಸ್ವಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಕ್ರ ಸುಮಾರು 55 ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 15 ದಿನ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕೊಯ್ಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.