ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ದಸರಾ ಹುಲಿವೇಷದಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ರಾಕೇಶ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಜು.22): ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ದಸರಾ (Thirthahalli Dasara) ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಅಬ್ಬರದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ರಾಕೇಶ್ (Rakesh) ಅವರು ಇಂದು ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 29 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಗಮನ (Untimely Demise) ಇಡೀ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ :
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸೀಬಿನಕೆರೆ (Seebinakere) ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ (Dance Master) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ (Udupi) ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಅನೇಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ನೃತ್ಯದ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು.
ಹುಲಿವೇಷದ ಅಬ್ಬರ ಮರೆಯಾಯಿತು:
ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷ (Huli Vesha) ಹಾಕಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೋ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣವೋ ಎಂಬಂತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ (Extreme Step) ಕೈಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ:
ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು (Thirthahalli Police) ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದುಕಿನ ರಂಗಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವುದು ಕಲಾವಿದರ ವಲಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.