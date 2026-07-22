ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರು ನುಗ್ಗುವುದು ತಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.22): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಡವಟ್ಟು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ (Test Drive) ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕಾರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಕಾರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ (Footpath) ಮೇಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ (K.R. Puram) ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ :

ನಗರದ ಸಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ (Singayyanapalya Bus Stop) ಸಮೀಪ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ (Swift Dzire) ಕಾರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕಾರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Control) ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಫುಟ್ ಪಾತ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್‌ಗೆ (Electric Pole) ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ:

ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಜಾಗದ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಂಬ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಕಾರು ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (Passengers) ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಬವು ಕಾರಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.

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ಕಾರು ಜಖಂ, ಮಹಿಳೆ ಸುರಕ್ಷಿತ:

ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ (Front Portion) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ (Escaped Unhurt). ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ:

ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆ (Negligent Driving) ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (Driving License) ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಯೇ ಕಾರು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.