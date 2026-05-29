ಆಲಪ್ಪುಳ ನಗರ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪುಳ ನಗರದ ಜನ ಸದ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇತುವೆ ಬಳಿಯ ಅಂಬಲಪ್ಪುಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೂನಿಯನ್ (ತಾಳೆ ಮರ ಹತ್ತುವವರ ಯೂನಿಯನ್) ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 'ಸರ್ಪ' ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಿಬಿನ್ ಈ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶವಕ್ಕೊಟ್ಟಪ್ಪಾಲಂ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳರ್ಕೋಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆಲಪ್ಪುಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು-ಗುಂಪು ಮರಿಗಳು

ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನೂ ಹಲವೆಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಾವುಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 10-15 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಇರುಂಪುಪಾಲಂ, ಶವಕ್ಕೊಟ್ಟಪ್ಪಾಲಂ, ಎ.ಎಸ್. ಕೆನಾಲ್‌ನಂತಹ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳು ಬೆಳೆದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತವೆ.

Related Articles

Related image1
ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳು ಪತ್ತೆ; ಕೇವಲ 16 ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಪರಾರಿ!
Related image2
ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದ ಉರಗ ತಜ್ಞ ರಜಾಕ್ ಶಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಚ್ಚಿದ 15 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು; ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ!

ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಗಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತುಂಡಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಬಹುದು. ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೆಬ್ಬಾವಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಎಡತ್ವ ತಲವಡಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ 13ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಕೋಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನೆಯವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಾವು ತಿಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.