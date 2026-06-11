ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC)ಯು ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 'ಚಕ್ರ-3' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಸೇವೆಯು, 4 ಬಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 28 ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರು, ಬೈಕುಗಳು ಇದ್ದರೂ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಫ್ಲೈ ಓವರ್, ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬರುವವರ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಠುಸ್ ಆಗುವುದು ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಚಕ್ರ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಬಸ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಡಲಿದೆ. ಇದೇ 15ರಂದು ಈ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ರೂಟ್?
ಈ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೋ ಎಲಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಸಮೀಪ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಸ್ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರಮಂದಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕನಡು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. ತನ್ನ ಹೊಸ CHAKRA-3 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. 4 ಬಸ್ಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:10 ರವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 28 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಬಸ್ಸು, ಜಿಗಣಿ APC ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ (Place) ಮರಳುವ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಮಾರ್ಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. CHAKRA-3 ಬಸ್ ಜಿಗಣಿ APC ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಹರಗದ್ದೆ, ಇಂದ್ಲುವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಆನೇಕಲ್, ಕಾರ್ಪುರ್ ಗೇಟ್, ಚಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ರುಪೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಣಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ 20-30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್
ಪ್ರತಿ 20-30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಸ್ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನ್-AC ದರದಲ್ಲಿ 6 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ದರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಗಣಿಯಿಂದ ಆನೇಕಲ್ಗೆ 15-25 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರದವರೆಗೆ 20-35 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ದರ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಸ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ
ಜಿಗಣಿ ಎಪಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಬಸ್ಸುಗಳು ಹೊರಡುವ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:10, 10:50 ಮತ್ತು 11:30 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿವೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 12:00, 12:30, 12:55, 01:20, 01:50, 02:15, 02:40, 03:05, 03:30 ಮತ್ತು 03:55 ಕ್ಕೆ
ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 04:20, 04:45, 05:10, 05:55, 06:40 ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಬಸ್ 07:10 ಕ್ಕೆ ಜಿಗಣಿ ಎಪಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.