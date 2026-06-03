ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ - ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ) ಎರಡು ಹೊಸ ಚಾಲಕರಹಿತ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸಮಯ 9 ನಿಮಿಷದಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಭಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (Yellow Line) ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಆವರ್ತನವನ್ನು (Frequency) ಇಂದಿನಿಂದಲೇ (ಜೂನ್ 3, ಬುಧವಾರ) ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ - ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ (ಚಾಲಕರಹಿತ) ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಟ್ಟು ರೇಕ್ಗಳ (ರೈಲುಗಳ) ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಇನ್ನು 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು!ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೀಕ್ ಅವರ್ (ಗರಿಷ್ಠ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಯ) ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯದ ರೈಲುಗಳ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
- ವಾರದ ದಿನಗಳ ಪೀಕ್ ಅವರ್ (Peak Hours)9 ನಿಮಿಷಗಳು7 ನಿಮಿಷಗಳು.
- ವಾರದ ದಿನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಧಿ (Non-Peak Hours)14 ನಿಮಿಷಗಳು 10 ನಿಮಿಷಗಳು.
- ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ (Weekends)-ದಿನವಿಡೀ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಚೇರಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿಗಾಗಿ 9 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 7 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ.
30 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ!
ಕಳೆದ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ 19.5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ - ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸುಮಾರು 30,000 ಮಂದಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 1,00,000 (ಒಂದು ಲಕ್ಷ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಚೇರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬಂದ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ರೈಲುಗಳು; ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರಾಳ!
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದ 12ನೇ ಹೊಸ ರೈಲಿನ ಸೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಡಿಪೋಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಚಾರ
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ರೈಲುಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ (Trial Runs), ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲುಗಳೂ ಸೇರಿದರೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಹಬ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ (ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ - ಮಾದಾವರ) ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ (ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ - ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್) ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ (ಬದಲಾವಣೆ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ರೈಲುಗಳ ಆವರ್ತನ ಸಮಯದ ಇಳಿಕೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಕಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.