ಈ ಸ್ಥಳ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಜಲಧಾರೆ. ಅಂದು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ವರದಪುರ (ವರದಹಳ್ಳಿ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಸ್ಥಳ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಜಲಧಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಗೆದು ಈ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ಉದ್ಭವಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಅಂದು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
365 ದಿನವೂ ಹರಿಯುವ ಜಲಧಾರೆ
ವರದಪುರದ ಈ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವು ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಲೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಥದ ನೀರನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವರು 40ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರೂ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ವರದಪುರದ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ?
ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜನನದ ಹಿಂದೆಯೂ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿತ್ತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ವರದಪುರ ಆಶ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಣ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಶ್ರಮದ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅನ್ನದಾನ, ನೂರಾರು ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ವರದಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗೋಸೇವೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಮದ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ?
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಪುರ (ವರದಹಳ್ಳಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಗರ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಮೊದಲು ಸಾಗರ ನಗರ ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವರದಪುರಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.nಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ, ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವರದಪುರ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.