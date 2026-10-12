ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 341 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನನ್ನು ಎಸಿ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಬ್ಬಣಿ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲಾರ (ಅ.12): ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಬರದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 340 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸತತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ (AC) ಅವರ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ 341 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನು ಇದೀಗ 'ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ'ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲಾರ ನಗರದಿಂದ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಮೀನಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಕಣ್ಣು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅಬ್ಬಣಿ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಇತಿಹಾಸವೇನು?
ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾದರೆ, 1931 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಬಳಿಯ 619 ಎಕರೆ 0.5 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು 'ಅಬ್ಬಣಿ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್' (Abbani Mini Forest) ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ (Notification) ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ತದನಂತರ 1941 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 409 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು 'ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ' (State Forest) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಭೂಮಾಫಿಯಾ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 'ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ (Forest Conservation Act) ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಸಿ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನು ಲೂಟಿ?
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್.ವಿ. ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೋಲಾರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ (ಎಸಿ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಮಗೆ 'ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ' ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸುಮಾರು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕೋರಿದ್ದ.
ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋಲಾರ ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕೆಎಎಸ್ (KAS) ಅಧಿಕಾರಿ ಜಂಬಗಿ ರೇಣುಕಾಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲೀಪ್ (Jambagi Renukaprasad Dileep), ಕೇವಲ 2 ಎಕರೆ ಅರ್ಜಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ 341 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸರಾಸರಿ ಆದೇಶ (Summary Order) ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಆದೇಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ (Mutation) ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 1931 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ 1941 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆ 220 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪರಸ್ಪರ ತಿದ್ದುಪಡಿ (Overlap) ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ತರ್ಕವನ್ನೊಡ್ಡಿ 1931ರ ಇಡೀ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನೇ ಎಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿ ಅವರ ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದರೆ 278 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಜಾಗವೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ!:
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೋಲಾರ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (DCF) ಸರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ್, "ಆದೇಶ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಾನು ಎಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಎರಡೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ 'ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿ'ಯೇ (Boundary Prevails) ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಡೀ 340 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಜಾಗವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದರೂ ಎಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ತರಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.