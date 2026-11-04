ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು, ತಮ್ಮ 80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ದಂಪತಿಯೊಂದು 'ಸಮೋಸಾ ಸಿಂಗ್' ಎಂಬ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಭದ ಹಾದಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.04): ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಗಿಷ್ಟದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ... ಹೀಗೆ ಸುಖಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ದಂಪತಿಯ ಬಳಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2015ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು, ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಸಮೋಸಾ ಮಾರಾಟವನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ಇಂದು ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ 'ಸಮೋಸಾ ಸಿಂಗ್' (Samosa Singh) ಎಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಯಶೋಗಾಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹200 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ, ಇಂದು ಹಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು?
ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ನಿಧಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರಿಚಯವಾದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಶಿಖರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಯೋಕಾನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೂ ಏರಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಿಧಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹17,000 ಸಂಬಳದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಹಲವು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಸಮೋಸಾ ಉದ್ಯಮದ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಶಿಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮೋಸಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಬರ್ಗರ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಖರ್ ಪದೇಪದೇ ಸಮೋಸಾ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಧಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಬಯೋಕಾನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ; 2016ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭ
2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಬಯೋಕಾನ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. 2016ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 'ಸಮೋಸಾ ಸಿಂಗ್' ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಘಟಕದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ದಂಪತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
₹80 ಲಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಮಾರಾಟ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸುಮಾರು ₹80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗಲೇ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. 'ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ₹80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಸಮೋಸಾ ಸಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿತ್ತು' ಎಂದು ನಿಧಿ ಅವರು 'ದಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಲೀಡರ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಮನೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ತಯಾರಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಸಮೋಸಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ; 10 ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ
ಸಮೋಸಾ ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮೋಸಾದ ಹೊರಪದರ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಂಯೋಜನೆ, ಒಳಗಿನ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಸಮೋಸಾದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಢಾಯಿ ಪನೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯ ಸಮೋಸಾಗಳು ಮೆನು ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಮೆನುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
₹200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ; ಆದರೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ!
ಸಮೋಸಾ ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಫೈರ್ಸೈಡ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಶೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಟ್ರಾಕ್ಸನ್ (Tracxn) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸುತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 20.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹200 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2024ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹13.9 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಭದ ಹಾದಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹23.8 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಸುಮಾರು ₹5.7 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ (EBITDA) ನಷ್ಟ ಸುಮಾರು ₹3.6 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಟ್ರಾಕ್ಸನ್ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮೋಸಾ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಹುಕೋಟಿ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ₹80 ಲಕ್ಷದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಬಹುಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಹಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗೂ ಸಂಘಟಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮೋಸಾ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.