ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಲಿತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡು ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಸಿಡಿಲು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಮಾವು ಕೀಳುವಾಗ ಸಿಡಿಲು

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವೇಳೆ, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಅವರಿಗೂ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಅವರು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೊಸೊಕ್ಲು ರೋಷನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು, ಮಡಿಕೇರಿ ಬಳಿಯ ಹೆರವನಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ದಿವಂಗತ ಹೊಸೊಕ್ಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಯೆಲ್ವಾಲ್ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೊಲದಿಂದ ಮಾವು ಕೀಳಲು ಹೋದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಬದುಕುಳಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೋಷನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬದುಕುಳಿದರು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳು

ಮರುದಿನ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ದಿವಂಗತ ಬೋರೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಶೋದಮ್ಮ ಅವರು ಹಳೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Just Married ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ನೂತನ ಜೋಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ರು ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!
Related image2
Love Jihad ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ... ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋದವಳಿಗೆ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿದ! ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವ

ಅದೇ ದಿನ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಚ್‌ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬ ಅವರ ಮಗ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿ ಕೋಟೆಯ ಅಂತರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಹಸುವೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.