ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಶಕದಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. NHAI 15 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.6): ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (KIA) ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ವರೆಗಿನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ' (Signal-free) ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಶಕದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (NHAI) ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ.

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ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 700 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಮುಂದಿನ 15 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

35 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕೊನೆಯ ಬಾಟಲ್‌ನೆಕ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಸಾದಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏಕೈಕ ಸಂಚಾರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಇಡೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಈ ಆರು ಪಥಗಳ (Six-lane) ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್, ಈ ಕೊನೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.

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"ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಪಥಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 2 ಪಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ (Four-lane) ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಭಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 2026 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಗೆಯುವ (Excavation) ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

'ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ; 2027 ರ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಗುರಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 'ವಿದ್ಯಾ ಇನ್‌ಫ್ರಾಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (Vidya InfraBuilt Pvt Ltd) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 'ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್' (Cut-and-cover) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. "ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಎಂದರೆ, 2027 ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ' (Aero India) ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಜಯಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬದಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸ: ಈ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ!

ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ (ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್) 2023-24 ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 308 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,577 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಮಾನ ತಂದುಕೊಡುವ ನಂಬರ್ 1 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಏಕಮುಖ (One-way) ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 120 ರೂ., ಅದೇ ದಿನದ ಮರುಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ (Return-trip) 185 ರೂ. ಹಾಗೂ 50 ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್‌ಗೆ 4,070 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.