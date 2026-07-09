ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು 'RailOne' ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಜು.09): ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು 'RailOne' ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನಾರಕ್ಷಿತ (Unreserved) ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ (Screenshot) ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ (WhatsApp) ಬಂದಿರುವ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಏಕೆ ಅಮಾನ್ಯ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 'RailOne' ಆಪ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದ (Device) ಬುಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೈಲ್ವೆ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಇವು ಕಡ್ಡಾಯ:

  • ನೀವು RailOne ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (TTE ಚೆಕಿಂಗ್) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ:
  • ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್: ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು.
  • ಮೂಲ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್ ತರಲು ಮರೆತರೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಟಿಟಿಇ (TTE) ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಾರಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Related Articles

Related image1
ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ರೈಲ್ವೇಸ್‌ನದ್ದು; ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು!
Related image2
'ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೀರೋ' ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ಮನ್; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು:

  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಲು ಫೋನ್ ಆನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು.
  • ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ನಂಬಿ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಡಿ.
  • ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಲ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು (Physical copy or DigiLocker) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ.