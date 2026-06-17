ಮಳೆಗಾಲದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ದ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು, ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳಾದ ಕೊಯಮತ್ತೂರು-ಹಿಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್-ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ವಿಶೇಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ (Monsoon Timetable) ಆಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೂತನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಹಳಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರೈಲುಗಳ ಹೊರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲುಪುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿವರ:
1. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ - ಹಿಸಾರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 22476)
ಈ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಬಿಕಾನೇರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರ ಬದಲಾಗಿ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.50 ಕ್ಕೆ (20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ) ಹೊರಡಲಿದೆ.
2. ಸೂರತ್ - ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 19057)
ಮಳೆಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲಿನ ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಉದ್ನಾ ಜಂಕ್ಷನ್: ಸಂಜೆ 7.55 ರ ಬದಲು ಸಂಜೆ 7.38 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ರಾತ್ರಿ 8.00 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 7.40 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ವಲ್ಸಾದ್: ರಾತ್ರಿ 8.50 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 8.35 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ,ರಾತ್ರಿ 8.52 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 8.37 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ವಾಪಿ: ರಾತ್ರಿ 9.12 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 8.53 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ರಾತ್ರಿ 9.14 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 8.55 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ಪಾಲ್ಘರ್: ರಾತ್ರಿ 10.19 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 10.02 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ರಾತ್ರಿ 10.21 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 10.04 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ವಸಾಯಿ ರಸ್ತೆ: ರಾತ್ರಿ 11.10 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ರಾತ್ರಿ 11.15 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 11.05 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ರೋಹಾ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.20 ರ ಬದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1.55 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.25 ರ ಬದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.00 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ಮಡಗಾಂವ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.46 ರ ಬದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.30 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.48 ರ ಬದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.32 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
3. ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ - ಸೂರತ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 19058)
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮರಳಿ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯ ಹೀಗಿದೆ.
ರೋಹಾ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.35 ರ ಬದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.40 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.40 ರ ಬದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ವಸಾಯಿ ರಸ್ತೆ: ಸಂಜೆ 7.10 ರ ಬದಲು ಸಂಜೆ 7.00 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ; ಸಂಜೆ 7.15 ರ ಬದಲು ಸಂಜೆ 7.05 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ಪಾಲ್ಘರ್: ಸಂಜೆ 7.42 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 8.03 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ; ಸಂಜೆ 7.44 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 8.05 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ವಾಪಿ: ರಾತ್ರಿ 8.55 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ; ರಾತ್ರಿ 8.57 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 10.02 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ವಲ್ಸಾದ್: ರಾತ್ರಿ 9.18 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 10.25 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ; ರಾತ್ರಿ 9.20 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 10.27 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ಉದ್ನಾ ಜಂಕ್ಷನ್: ರಾತ್ರಿ 11.20 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 11.13 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ; ರಾತ್ರಿ 11.25 ರ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ 11.15 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
ಮಳೆಗಾಲದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಂಕಣ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣಾ ಸರಣಿ (NTES ಆಪ್) ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ರೈಲುಗಳ ನಿಖರವಾದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.