ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜಿಬಿಎ 'ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜಿಬಿಎ ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾರಿ

ಜಿಬಿಎ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಕೆಳಕಂಡ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ:

ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ರಸ್ತೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 15ನೇ ರಸ್ತೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 11ನೇ ರಸ್ತೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8ನೇ ರಸ್ತೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 4ನೇ ರಸ್ತೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರ ನಿಗದಿ

ಜಿಬಿಎ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಕಾರುಗಳಿಗೆ: ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ₹30

ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ: ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ₹15

ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದಿನದ ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಬಿಎ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.